Ankara'da tarihi görüntü! CHP Genel Merkezi girişine asıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin karar evrakı CHP Genel Merkezi’nin girişine asıldı.
Kararın, genel merkez binasının giriş bölümünde bulunan camekanlı alana yerleştirildiği görüldü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin değerlendirmesinde “mutlak butlan” yönünde karar vermişti.
Kararın ardından parti genel merkezinde hareketlilik yaşanırken, resmi karar metni bina girişinde ilan edildi.
Parti genel merkezine gelenlerin görebileceği giriş kısmındaki camekanlı alana asılan karar evrakının, mahkeme kararına ilişkin resmi belge olduğu belirtildi.
CHP Genel Merkezi çevresinde güvenlik önlemlerinin sürdüğü gözlendi.
