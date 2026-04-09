Sürücüsüz araçların trafiğe çıktığı ABD'de 'anne ördek' krizi: Sosyal medyada infial yarattı!

ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinin Mueller Lake bölgesinde bir ördeğin otonom bir araç tarafından ezilerek ölmesi, mahalle sakinlerinin otonom araçların güvenilirliğini ve bu bölgelerde yer alıp almamaları gerektiğini sorgulamasına neden oldu.

OLAY SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Yerel medya, bir bölge sakininin Mueller mahallesi Facebook grubunda yaptığı paylaşımın ardından olayı gündeme taşıdı. KXAN tarafından haberleştirilen paylaşıma göre; direksiyon başında bir güvenlik operatörü bulunan bir otonom araç, yoldaki bir ördeği ezerek öldürdü ve sonrasında durmadı. Paylaşımda, aracın "hiç yavaşlamadığı veya tereddüt etmediği, sadece dümdüz ezip geçtiği" ifade edildi.

ANNE ÖRDEĞİN YUMURTALARI KULUÇKADA

Yerel bir İtalyan restoranının dışındaki bir saksıda yuva yapan bu özel ördeğin mahalle sakinleri tarafından yakından tanınması, mahallelinin öfkesini daha da artırdı. Axios Austin'in haberine göre, anne ördeğin yumurtalarının geleceğinden endişe duyan yerel halk, yumurtaları bir kuluçka makinesinde koruma altına aldı.

ŞİRKETTEN İDDİALARA YANIT

Şirket sözcüsü, TechCrunch'a yaptığı açıklamada aracın kaza anında otonom modda olduğunu doğruladı. Şirket halka açık yollardaki testleri tamamen durdurmasa da, sözcünün açıklamasına göre olayın yaşandığı göl çevresindeki belirli sokaklar faaliyet alanından çıkarıldı.

Bölge sakini ayrıca aracın bir dur tabelasında da durmadığını iddia etmişti. Ancak şirket, bu iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt bulamadıklarını ve aracın ilgili tüm dur tabelalarında tamamen ve uygun şekilde durduğunu belirtti.

SİMÜLASYONLARLA İNCELENİYOR

Şirket sözcüsü, ekibin olayı simülasyonda defalarca yeniden canlandırmak da dahil olmak üzere araç verilerini ve davranışlarını incelediğini söyledi. Şirketin gelecekte benzer durumları önlemeye yardımcı olmak için teknolojide yapılabilecek potansiyel iyileştirmeleri değerlendirdiği belirtiliyor. Bu süreç, yapılacak herhangi bir değişikliğin diğer senaryolarda aracın güvenlik performansını olumsuz etkilemediğinden emin olmak için simülasyonda bir dizi kontrollü deney yürütmeyi de içeriyor.