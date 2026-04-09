Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

Bornova Belediyesi’nde A.A isimli şahsın “bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin” iddialara yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı. Ömer Eşki, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisin işe aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Melih Kadir Yılmaz

'Rüşvet', 'Yolsuzluk' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisine iş verdiği öne sürülen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberinde 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda gerçekleştiği ve kişilere "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamaları yöneltildiği belirtildi.

FİİLEN GÖREV YAPMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli A.A.’nın, 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydının bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda olayda, Ömer Eşki ile Bornova Belediyesi’nde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görünen A.A, Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü V. İ.A.’nın sorumluluklarının bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen soruşturma sürecinde sosyal medyada yer alan iddiaları ihbar kabul ederek, Bornova Belediyesi’nde çalışmadığı halde maaş aldığı öne sürülen A.A. ve konuyla bağlantılı belediye yetkilileri hakkında 1 Nisan tarihinde soruşturma başlatmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hizbullah lideri Naim Kasım öldürüldüHizbullah lideri Naim Kasım öldürüldü
Türkiye'yi yasa boğan olayın detayları ortaya çıktıTürkiye'yi yasa boğan olayın detayları ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler
ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

ABD-İran görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni aşkıyla otel odasında cesur pozlar! Tepki çekti

Yeni aşkıyla otel odasında cesur pozlar! Tepki çekti

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Kilosu 1000 TL: Gelir kapısı oldu, toplayıp satıyorlar

Kilosu 1000 TL: Gelir kapısı oldu, toplayıp satıyorlar

