İsrail Konsolosluğu'nun önündeki çatışmaya yönelik operasyonda gözaltı sayısı 13'e yükseldi

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi. Çalışmaların devamında ise bugün Kocaeli'nde 1 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 13'e yükseldi.