Antalya’da depoya inmek isterken düşen genç yaralandı

Olay, Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi semti Kılıçarslan Mahallesi Tabakhane Sokak üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibinin oğlu B. K. (30), personel mutfağından depoya inmek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otele gelen itfaiye ekipleri, depo kısmına düşen B.K’yi bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.K., tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.



