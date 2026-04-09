Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Çekya'da "Ülkeyi kim temsil edecek?" krizi

Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Çekya'da siyasi krize neden oldu. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasında, "NATO zirvesinde ülkeyi kim temsil edecek" tartışması yaşandığı ve taraflar arasında ciddi bir anlaşmazlık olduğu ortaya çıktı.

Bu yıl Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne aylar kala Çekya'da tartışma yaşanıyor.

SİYASİ KRİZ ÇIKTI

Nefes'in haberine göre, Çek hükümeti Cumhurbaşkanı Pavel'in zirveye katılmaması gerektiğini belirterek, Başbakan Babis'in savunma ve dışişleri bakanlarıyla ülkeyi temsil etmesi gerektiğini duyurdu. Pavel ile iktidar koalisyonu arasında son dönemde bakan atamaları, savunma harcamaları ve dış politika yönü de dahil olmak üzere birçok konuda anlaşmazlık yaşanmıştı. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan Pavel, anayasanın kendisine ülkeyi yurtdışında temsil etme yetkisi verdiğini savunarak pozisyonunu savundu.

Başbakan Andrej Babis

"HÜKÜMET TEMSİLİ GEREKLİ"

Hükümet yetkilileri, dış politikanın Kabine'nin yetkisinde olduğunu ve uluslararası temsil kararlarının hükümete ait olduğunu savunuyor. Babis, cumhurbaşkanının önceki NATO zirvelerine katılımının "standart koşullar" altında gerçekleştiğini savundu ve mevcut koşulların, özellikle stratejik ve bütçe konularında, doğrudan hükümet temsilini gerektirdiğini ekledi.

Cumhurbaşkanı Petr Pavel

Yerel medyada yer alan haberlere göre, delegasyona sınırlı bir kapasiteyle katılmayı, muhtemelen sadece devlet başkanları için ayrılmış oturumlara katılmayı düşünen Pavel, "Önemli olan bu konuda kazanan mı yoksa kaybeden mi olacağım değil, bunun Çek Cumhuriyeti'ne nasıl bir ışık tutacağıdır" dedi. Pavel ayrıca iç anlaşmazlıkların ülkenin uluslararası konumuna zarar verebileceği konusunda uyardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

