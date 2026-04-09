YouTube TV uygulamasında 90 saniyelik "geçilemeyen" reklam dönemi

Reddit'teki çok sayıda kullanıcıya göre, YouTube'un TV uygulamasında 90 saniyelik geçilemeyen reklamlar gösterilmeye başlandı. Platformun resmi kurallarına göre TV'lerde en fazla 30 saniye olması gereken bu reklamların, yeni bir test olup olmadığı merak konusu.

Enes Çırtlık

YouTube kullanıcıları tarafından paylaşılan raporlar, platformda izleyicilere 90 saniye süren ve atlanamayan reklamlar gösterildiğini ortaya koydu.

KENDİ REKLAM KURALLARIYLA ÇELİŞİYOR

Reddit platformundaki çok sayıda rapora göre YouTube, bu uzun ve geçilemeyen reklamları özellikle TV uygulamasında sunuyor. Diğer bir detay ise YouTube'un resmi reklam formatı kuralları. Bu kurallara göre, internete bağlı televizyonlar (connected TV) için YouTube uygulamasındaki atlanamayan reklamların 30 saniyeyi geçmemesi gerekiyor. Dolayısıyla, kullanıcıların karşısına çıkan bu yeni 90 saniyelik atlanamayan reklamların şu an için mevcut politikaya aykırı gibi görünüyor.

30 SANİYE KARARINDAN SONRA GELDİ

Android Authority'de yer alan habere göre, kullanıcı raporlarına yansıyan bu durum, YouTube'un internete bağlı televizyonlarda 30 saniyelik geçilemeyen reklamların kullanıma sunulduğunu doğrulamasından sadece birkaç hafta sonra ortaya çıktı.

YENİ BİR TEST SÜRECİ Mİ BAŞLADI?

YouTube'un resmi yönergeleri, atlanamayan yayın içi reklamların mobil cihazlarda 15 saniye, TV'lerde ise 30 saniye ile sınırlandırıldığını belirtiyor. Ancak 90 saniyelik atlanamayan yeni reklamlara ilişkin haberler, Google'ın TV'ler için YouTube uygulamasında daha uzun reklam formatlarını test ettiği veya bunları halihazırda kullanıma sunmaya başladığını gösterdiği şeklinde yorumlanıyor. Konuya net bir açıklık getirmesi için Google cephesinden gelecek yanıt bekleniyor.

