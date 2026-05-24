Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Merkezi'ndeki olaylarla ilgili soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi’nde başlayan ve devam eden olaylara ilişkin, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet’, kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunanlar hakkında ‘görevli memura direnme’ ve vatandaşların üzerine araç sürerek 1 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli hakkında ‘kasten yaralama’ suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır