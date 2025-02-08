HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti'den Özgür Özel'e çok sert Gazze yanıtı: "Tam bir siyasi gaflettir"

AK Parti'den Özgür Özel'e çok sert Gazze yanıtı: "Tam bir siyasi gaflettir"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.02.2025 12:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP lideri Özgür Özel'e Gazze tepkisi geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Özgür Özel'e çok sert Gazze yanıtı: "Tam bir siyasi gaflettir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP lideri Özgür Özel'e çok sert tepki geldi. ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessiz kaldığını iddia eden Özel'e "Tam bir siyasi gaflettir" diyen AK Partili Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir. Bugüne kadar Filistin’deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

"TARİHİN EN ŞUURSUZ İŞLERİNDEN BİRİNE İMZA ATMIŞ"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir.

Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir.

afaf

ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir.

Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas’a terörist diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini “öz vatanını savunan kişiler” olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir.

Özgür Özel ise, İsrail’in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas’a önce terörist demiş, ardından gelen tepkiler üzerine “Hamas terör eylemleri yapıyor” demiştir.

"CUMHURBAŞKANIMIZ HER DAHİM İNSANLIK VİCDANININ SÖZCÜSÜ OLMUŞTUR"

Sayın Cumhurbaşkanımız, hayatı boyu Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğini fiilen vermiştir ve bu anlamda sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda insanlık vicdanının da her daim sözcüsü olmuştur.

aff

Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davası konusundaki hassasiyetine ve bu konudaki kararlı duruşuna, dost düşman tüm dünya şahitlik etmektedir.

"SİYASİ DALALETTEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL"

Bugüne kadar Filistin’deki direnişin meşruiyetini sorgulamaktan başka bir değerlendirmesi olmayan Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın samimiyetini sorgulamaya kalkması siyasi dalaletten başka bir şey değildir."

Özel, 3'lü zirve öncesi açıkça duyurdu: Bir tek şey değişmez... Özel, 3'lü zirve öncesi açıkça duyurdu: Bir tek şey değişmez...
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Özgür Özel Gazze ak parti
En Çok Okunan Haberler
DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi!

DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi!

Sibirya soğukları ülkeye hapsoldu! 10 gün boyunca sürecek kar yağışları...

Sibirya soğukları ülkeye hapsoldu! 10 gün boyunca sürecek kar yağışları...

Şaşırtan not: Hesabı hiç tanımadıkları bir kişi ödemiş

Şaşırtan not: Hesabı hiç tanımadıkları bir kişi ödemiş

Miras kavgası büyüdü! Bir tek onlara hiçbir şey bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı

Miras kavgası büyüdü! Bir tek onlara hiçbir şey bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı

Ege'deki depremler hakkında korkutan uyarı geldi! Büyük deprem, 6 metrelik tsunami ve yanardağ riski... 3 ilimiz işaret edildi

Ege'deki depremler hakkında korkutan uyarı geldi! Büyük deprem, 6 metrelik tsunami ve yanardağ riski... 3 ilimiz işaret edildi

Ölmüş bir vatandaş taburcu mu edildi? Açıklama geldi

Ölmüş bir vatandaş taburcu mu edildi? Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.