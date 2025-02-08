CHP'de gözler Özel, İmamoğlu ve Yavaş zirvesinde... Öncesinde açık açık ilan etti: "Bir tek şey değişmez..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erken seçim çağrısını yineleyen CHP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sokağa ve meydanlara davet etti. "Erdoğan'ın aday olmasından da korkmuyoruz biz. Erdoğan'la gelseler de kazanacağız Erdoğan'sız da gelseler kazanacağız" diyen Özel, yarın Ankara'da yapacakları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'la yapacakları toplantıya değindi.

"Ekrem başkan ve Mansur başkanın ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O değişirse Türkiye'ye diz çöktürecekler, biz buna izin vermeyiz." diyen Özel, 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İhanet' çıkışıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"ERDOĞAN'I SOKAĞA MEYDANA ÇAĞIRIYORUM"

"Sayın Erdoğan'ı sokağa ve meydana çağırıyorum. Sayın Erdoğan, salonları kendi atadıklarıyla dolduruyor. Erdoğan'a rağmen aday olanın başına gelmeyen kalmaz. İl toplantılarında aylardır sert şeyler söylüyor. Millet bizden kavga istemiyor bunu hep söyledim. Ama öyle şeyler yapmaya başladılar ki. Daha doğrusu millet yoksulluğunun, işsizliğin, maaşlarının konuşulduğu bir zemin istiyor.

Kendisine verilen akıl ise kutuplaşmaya devam. O da bizim nasırımıza basmak için her şeyi deniyor. O bu hesaplar içindeyken ayıptır söylemesi CHP'li belediyelerden memnun yüzde 58 çıktı. O da inanmamış, yaptırmış yüzde 61 çıkmış.

"İSTANBUL'DA YAPILAN YARGI TERÖRÜDÜR"

Bunun üzerine seyyar giyotini anayasaya aykırı biçimde başsavcı yaptı. Herkese saldırıyor, muhalif olan. Bazen baro başkanı, bazen sanatçı, bazen CHP'li belediye başkanı... Git gide çemberi daraltarak kendince yargı terörü estiriyor. İstanbul'da yapılan yargı terörüdür. Bunun üzerine gerilim yaratıyor. İmamoğlu’na yargı tacizi İstanbul gibi bir şehrin hak ettiği muamele mi?

Ben ne kimseye hakaret etmem. Bunu bekliyorlar ama ben yapmam bunu. Bir gerçeklik var arkadaşlar. Seçmen eğer Erdoğan'a oy verdiyse ona hürmeten seçtiğine küfredemezsin. O küfrederek küfür duymak istiyor. Hak edileni söylesek insan içinde dolaşamayız. Benim ona vereceğim cevap bu sınırlar içinde olacak. Şiir mevzusunda da bildiği bir şeyi söylemiyorsa buna cahillik denir. Buna mı alınmış? Biliyorsa da bildiğini göstersin.

"GRUP TOPLANTISINDA OKUSUN, BEN DE SÖZLERİMİ GERİ ALACAĞIM"

Sayın Erdoğan, Brecht'in Halkın Ekmeği Adalet diye bir şiiri var bunu okusun AK Parti Grup Toplantısı'nda ben de cahil dediğim için sözlerimi geri alayım. Okursa ben de diyeceğim ki cahil değil.

"BU FOTOĞRAF DEĞİŞMEZ"

Biz yarın Mansur ve Ekrem beyle geniş geniş, oturup konuşacağız. Bir şey değişmez. Ekrem başkan ve Mansur başkanın ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O değişirse Türkiye'ye diz çöktürecekler, biz buna izin vermeyiz.

"YANIT VERİRSEM CHP'YE AYIP ETMİŞ OLURUM"

Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediklerine cevap mı verilir. Yıllardır benzer şeyler söyledi hiçbirine de cevap verilmedi. Ben Erdoğan'ın böyle bir sorusuna zaman harcadığımı söylesem ben CHP'ye ayıp etmiş olurum.

"ERDOĞAN'IN ADAY OLMASINDAN KORKMUYORUZ"

Sayın Erdoğan'ın aday olmaması için gayret göstereceksek. Erken seçim olmasın diye gayret göstereceğiz. Ben Erdoğan'ın işine gelecek seçimlerin yenilenmesine yönelik takvime evet demeyeceğimiz çok söyledim. Emekliye, asgari ücretliye 3 sene kadar sabret Erdoğan'ın o zaman aday olma şansı yok demek istemiyorum ben. Erdoğan onun için erken seçimde aday olabilir valla Erdoğan'ın aday olmasından da korkmuyoruz biz. Erdoğan'la gelseler de kazanacağız Erdoğan'sız da gelseler kazanacağız. Bizim acilen emekçileri emeklileri kurtarmak için seçim sandığına ihtiyacımız var. Erken seçimin adayı erken, derhal açıklanır.

MANSUR YAVAŞ ÖN SEÇİME MESAFELİ Mİ?

Mansur Başkan çok kıymetli bir başkanımız. Daha önce de bunu konuştuk onunla yarın da konuşuruz. Mansur Başkan herkese el uzatmaya çalışıyor, yoksullara kimsesizlere. Biz de bunun artık Türkiye'de olmasını istiyoruz. Süreç kimseyi dışlamayacak, en demokrat şekilde ilerleyecek kimsenin şüphesi olmasın.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'İHANETE UĞRADIM' AÇIKLAMASI

Söylediklerini hiç üzerime alınmadım. Hiç ihanet etmedim çünkü hiç."