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AK Parti’den Özgür Özel’e "cunta yönetimi" yanıtı: ‘Siyasi cehalet!’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak 'cunta yönetimi' ifadesini kullanmış. Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur. Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar" dedi.

AK Parti’den Özgür Özel’e "cunta yönetimi" yanıtı: ‘Siyasi cehalet!’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “cunta yönetimi” ifadesine sert tepki gösterdi.

Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak “cunta yönetimi” ifadesini kullanmış.

Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur.

Demokratik siyasi sözlükte “CUNTA EŞİTTİR CHP” yazar.

Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir.

Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar.

Cumhurbaşkanımızın büyük siyasi mücadelesi ile demokrasimiz üzerindeki bütün gizli ve açık cuntalar etkisiz hale gelmiştir.

Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da “Yassıada zihniyetine biat” etmiştir.”
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Özgür Özel
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