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AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki! "Yine 'siyasetsizlik tarihi'ne geçecek bir açıklama yapmış"

16.02.2025 16:38
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AK Parti'den CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki geldi. Özel'i "Yine 'siyasetsizlik tarihi'ne geçecek bir açıklama yapmış" diyerek eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki! "Yine 'siyasetsizlik tarihi'ne geçecek bir açıklama yapmış"

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dünkü açıklamaları dolayısıyla sert tepki gösterdi. Çelik, erken seçim isteyen Özel için "'erken seçim' diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur" dedi.

"DEMOKRASİNİN ALFABESİNDEN BİLE HABERDAR DEĞİL"

Çelik tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımlarla dile getirdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine “siyasetsizlik tarihi”ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.

"KENDİ PARTİSİNİN SİYASİ TARİHİNE BAKMALI"

Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade “Yassıada zihniyeti”dir. Darbeci Kenan Evren’in açıklamaları ve zalim uygulamaları “Yassıada zihniyeti”nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır.

"CHP İÇİNDEKİ HİZİPLER KAVGASINI İDARE ETMEKTEN VAKİT BULUP, MİLLETİMİZİN SESİNE ODAKLANMASI İMKANSIZ"

Özgür Özel ayrıca iktidarımızın “milletin gözünden düştüğünü” söylemiş. Özgür Özel’in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden “şiir okuma” konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel “erken seçim” diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur.

CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Özgür Özel Kenan Evren
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