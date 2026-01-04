AK Parti'den Özgür Özel'e yanıt: Siyasi yankesicilik

Dünya ABD'nin Venezuela lideri Maduro'yu alıkoymasını konuşurken Türkiye'de yeni bir siyasi tartışma başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maduro'nun birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşıp, "İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!" ifadelerine yer vermişti.

Özel'in bu paylaşımına hükümet kanadından ve AK Parti'den çok sayıda tepki geldi. Tepki gösterenlerden biri de AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu. Sosyal medya üzerinden Özel'i eleştiren İnan, "Bu meselelerin de Özgür Özel’in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir." ifadelerine yer verdi.

Eyyüp Kadir İnan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde;

Devletleri ilgilendiren meseleleri iç siyasette alkış toplama aracına çevirmek ciddiyetsizliktir.

Konuları her defasında bağlamından koparıp anlık kazanca tahvil etmek siyasi yankesiciliktir.

Bu tablo, CHP’nin tepkisel ve günübirlik siyaset anlayışının yansımasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası dar, aceleci ve sığ yaklaşımlara teslim edilemez.

Ve bilinmelidir ki!

Yüce Milletimiz, harcı olmayan konular üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlara hiçbir zaman prim vermemiştir.

Bu meselelerin de Özgür Özel’in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir.