HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

AK Parti'den Özgür Özel'e yanıt: Siyasi yankesicilik

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP lideri Özgür Özel'in 'Maduro' paylaşımına sert bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnan, "Konuları her defasında bağlamından koparıp anlık kazanca tahvil etmek siyasi yankesiciliktir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Özgür Özel'e yanıt: Siyasi yankesicilik
Ufuk Dağ

Dünya ABD'nin Venezuela lideri Maduro'yu alıkoymasını konuşurken Türkiye'de yeni bir siyasi tartışma başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maduro'nun birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşıp, "İşte sizin demokratlığınız da dostluğunuz da kardeşliğiniz de bu kadar!" ifadelerine yer vermişti.

AK Parti den Özgür Özel e yanıt: Siyasi yankesicilik 1

Özel'in bu paylaşımına hükümet kanadından ve AK Parti'den çok sayıda tepki geldi. Tepki gösterenlerden biri de AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu. Sosyal medya üzerinden Özel'i eleştiren İnan, "Bu meselelerin de Özgür Özel’in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir." ifadelerine yer verdi.

Eyyüp Kadir İnan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde;

Devletleri ilgilendiren meseleleri iç siyasette alkış toplama aracına çevirmek ciddiyetsizliktir.

Konuları her defasında bağlamından koparıp anlık kazanca tahvil etmek siyasi yankesiciliktir.

Bu tablo, CHP’nin tepkisel ve günübirlik siyaset anlayışının yansımasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası dar, aceleci ve sığ yaklaşımlara teslim edilemez.

Ve bilinmelidir ki!

Yüce Milletimiz, harcı olmayan konular üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlara hiçbir zaman prim vermemiştir.

Bu meselelerin de Özgür Özel’in harcı olmadığını milletimiz ferasetiyle görmekte ve kayda geçirmektedir.

AK Parti den Özgür Özel e yanıt: Siyasi yankesicilik 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman’da aranan 21 kişiden 4’ü tutuklandıKaraman’da aranan 21 kişiden 4’ü tutuklandı
Ardahan’da Sibirya soğukları başladı, Göle eksi 36’yı gördüArdahan’da Sibirya soğukları başladı, Göle eksi 36’yı gördü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel ak parti Eyyüp Kadir İnan
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.