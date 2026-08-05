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AK Parti duyurdu! Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunuluyor

AK Parti TBMM Grubu’nun ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamındaki kapalı grup toplantısı sona erdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasayla ilgili, "Bugün içerisinde verileceği kesin. Saati bildireceğiz." açıklamasını yaptı.

AK Parti duyurdu! Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunuluyor
Ufuk Dağ

Terörsüz Türkiye sürecinde bir kritik eşik daha aşılıyor. AK Parti çerçeve yasanın bugün Meclis'e sunulacağını belirtti.

AK Parti duyurdu! Çerçeve yasa bugün Meclis e sunuluyor 1

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Terörsüz Türkiye
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