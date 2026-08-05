AK Parti duyurdu! Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunuluyor
AK Parti TBMM Grubu’nun ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamındaki kapalı grup toplantısı sona erdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasayla ilgili, "Bugün içerisinde verileceği kesin. Saati bildireceğiz." açıklamasını yaptı.
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