AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman TBMM kürsüsünde 'reklam' yaptı! "Modern odaları, lüks villalarıyla..."

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, TBMM Genel Kurulu'nda beklenmedik bir konuşma yaptı. Karaman, Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde bulunan özel bir otelin reklamını yaptı. Karaman'ın bu söylemleri sosyal medyada viral oldu.

AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelin reklamını yaptı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman TBMM kürsüsünde reklam yaptı! "Modern odaları, lüks villalarıyla..." 1

TEPKİ ÇEKEN ÇIKIŞ

Karaman Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde hayata geçirilen turizm yatırımlarını anlattığı konuşmasının devamında bir otelin reklamını yaptı.

Karaman'ın bu çıkışı birçok kişi tarafından eleştirildi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman TBMM kürsüsünde reklam yaptı! "Modern odaları, lüks villalarıyla..." 2

"KALİTE, KONFOR VE PRESTİJİ BİR ARAYA GETİRİYOR"

Karaman o anlarda tesislerin “kalite, konfor ve prestiji bir araya getirdiğini” belirterek aileler için güvenli ve huzurlu bir tatil imkanı sunduğunu dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Erzincan reklam ak parti tbmm
