AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman TBMM kürsüsünde 'reklam' yaptı! "Modern odaları, lüks villalarıyla..."

AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelin reklamını yaptı.

TEPKİ ÇEKEN ÇIKIŞ

Karaman Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde hayata geçirilen turizm yatırımlarını anlattığı konuşmasının devamında bir otelin reklamını yaptı.

Karaman'ın bu çıkışı birçok kişi tarafından eleştirildi.

"KALİTE, KONFOR VE PRESTİJİ BİR ARAYA GETİRİYOR"

Karaman o anlarda tesislerin “kalite, konfor ve prestiji bir araya getirdiğini” belirterek aileler için güvenli ve huzurlu bir tatil imkanı sunduğunu dile getirdi.