AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan CHP lideri Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı, şahsi edepsizliğini ve temsil ettiği siyaset anlayışının çürümüşlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR'DAN CHP LİDERİ ÖZEL'E TEPKİ

Acar, X platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"CHP Genel Başkanı, şahsi edepsizliğini ve temsil ettiği siyaset anlayışının çürümüşlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Siyasi rekabetin asgari bir nezaket, asgari bir dil terbiyesi gerektirdiğini bilmek, her siyasetçinin ilk vazifesidir. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelen seviyesiz hitaplar, o makamı oraya getiren millet iradesine dönük bir saygısızlıktır.

Bir parti koltuğunu işgal edebilirsin, protokollerde öne oturabilirsin ama devlet terbiyesini, millet iradesine saygıyı ve siyasi ahlakı satın alamazsın.

Siyasi seviye, üslup ve nezaket testinden sınıfta kalan bu yaklaşım, CHP’nin neden yıllardır milletin gönlünde yer edinemediğinin de küçük bir özeti gibidir."

