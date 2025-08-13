HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan CHP lideri Özel'e tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacak olmasıyla ilgili ifadelerinin ardından sosyal medyada paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Özel'e sözlerinden dolayı tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan CHP lideri Özel'e tepki
Mustafa Fidan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı, şahsi edepsizliğini ve temsil ettiği siyaset anlayışının çürümüşlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR'DAN CHP LİDERİ ÖZEL'E TEPKİ

Acar, X platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"CHP Genel Başkanı, şahsi edepsizliğini ve temsil ettiği siyaset anlayışının çürümüşlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar dan CHP lideri Özel e tepki 1

Siyasi rekabetin asgari bir nezaket, asgari bir dil terbiyesi gerektirdiğini bilmek, her siyasetçinin ilk vazifesidir. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelen seviyesiz hitaplar, o makamı oraya getiren millet iradesine dönük bir saygısızlıktır.

Bir parti koltuğunu işgal edebilirsin, protokollerde öne oturabilirsin ama devlet terbiyesini, millet iradesine saygıyı ve siyasi ahlakı satın alamazsın.

Siyasi seviye, üslup ve nezaket testinden sınıfta kalan bu yaklaşım, CHP’nin neden yıllardır milletin gönlünde yer edinemediğinin de küçük bir özeti gibidir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..." Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."
13 Ağustos 2025
13 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Emniyeti'nden suç çetelerine operasyonİstanbul Emniyeti'nden suç çetelerine operasyon
SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: CHP lideri Özel'e soruşturma açıldı!SON DAKİKA | Bakan Tunç duyurdu: CHP lideri Özel'e soruşturma açıldı!
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP ak parti
En Çok Okunan Haberler
Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi!

Ev sahibini aradı, "evde cinayet işledim" dedi!

Trabzonspor F.Bahçe'li yıldız için geliyor!

Trabzonspor F.Bahçe'li yıldız için geliyor!

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu

CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.