Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Yarın AK Parti safına geçmesi beklenen Çerçioğlu'nun bu hamlesi siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Çerçioğlu hakkında CHP lideri Özgür Özel'den de bir açıklama gelmişti.

"YA İÇERİ ATIL YA DA GEL PARTİME KATIL"

Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Çerçioğlu hakkında açıklamada bulunmuştu.

Özel açıklamasında, "Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar. Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı. Yazıklar olsun. Aydın'ı yine alacağım."

AK PARTİ'DEN YANIT: "ACİZ BİR SAVRULMA İÇİNDE"

Konuya ilişkin AK Parti cephesinden ilk yanıt AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir.

Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.

Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz.

Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız."