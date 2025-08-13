HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

CHP lideri Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacak olmasıyla ilgili dikkat çeken ifadelerde bulunmuştu. Özel, Çerçioğlu olayı için "Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir" demişti. AK Parti cephesinden Özel'in bu çıkışına yanıt geldi. Sözcü Ömer Çelik, Özel için "Aciz bir savrulma içindedir" ifadesinde bulundu.

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."
Doğukan Akbayır

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Yarın AK Parti safına geçmesi beklenen Çerçioğlu'nun bu hamlesi siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Çerçioğlu hakkında CHP lideri Özgür Özel'den de bir açıklama gelmişti.

Özel in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..." 1

"YA İÇERİ ATIL YA DA GEL PARTİME KATIL"

Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Çerçioğlu hakkında açıklamada bulunmuştu.

Özel in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..." 2

Özel açıklamasında, "Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı herkesi CHP'li ise suçlu değilse dokunulmaz kabul ettiniz. AK Partilileri ellemiyorlar. Şimdi yeni fazdayız. Özlem Çerçioğlu'na Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsınız ya içeri atıl ya da gel partime katıl. Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı. Yazıklar olsun. Aydın'ı yine alacağım."

Özel in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..." 3

AK PARTİ'DEN YANIT: "ACİZ BİR SAVRULMA İÇİNDE"

Konuya ilişkin AK Parti cephesinden ilk yanıt AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir.

Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.

Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz.

Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili Acar'dan CHP lideri Özel'e tepkiAK Partili Acar'dan CHP lideri Özel'e tepki
Denizli’de sarp bölgede devam eden yangına müdahale ediliyorDenizli’de sarp bölgede devam eden yangına müdahale ediliyor

Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Ömer Çelik Özgür Özel CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezeli rakibe dev fark! Fenerbahçe'den Avrupa'da dev yükseliş...

Ezeli rakibe dev fark! Fenerbahçe'den Avrupa'da dev yükseliş...

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

Özel'in Çerçioğlu ifadelerine AK Parti'den ilk yanıt! "Aciz bir savrulma içinde..."

Trabzonspor F.Bahçe'li yıldız için geliyor!

Trabzonspor F.Bahçe'li yıldız için geliyor!

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu

Trump-Putin görüşmesi öncesi çarpıcı iddia! Sonuç çıkmazsa hedef belli oldu

Şile'de denizde can pazarı! Yasak olmasına rağmen girince...

Şile'de denizde can pazarı! Yasak olmasına rağmen girince...

CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

CHP'li Aytekin ve Zeybek, Çerçioğlu'na ateş püskürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.