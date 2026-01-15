HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar: "7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti'nin İstanbul genelinde başlattığı 'Senin hayatından gidiyor' mesajını içeren bilboard çalışmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Acar, sosyal medya hesabından "7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz. Götüremediğiniz gibi 25 yıllık kazanımlarımızın bile gerisine götürdünüz" notuyla yaptığı paylaşımında İstanbul, Ankara ve İzmir AK Parti teşkilatlarınıa tebrik etti ve desteğini iletti.

"ŞEHİRLERİMİZİ 25 YILLIK KAZANIMLARIN BİLE GERİSİNE GÖTÜRDÜNÜZ"

Acar'ın paylaşımı şu şekilde:

"7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz. Götüremediğiniz gibi 25 yıllık kazanımlarımızın bile gerisine götürdünüz.

Üretmediniz, yönetemediniz; sadece şikâyet ettiniz.

Başka ve gizli gündemlerle uğraşırken halkı unuttunuz.

Kaybedilen zaman, boşa harcanan kaynaklar ve görmezden gelinen sorunlar artık o kadar ayyuka çıktı ki kılıfına sığdıramıyorsunuz.

Sahada gerçekleri açıkça dile getiren ve görünür kılan tüm teşkilat mensuplarımız; milletin zamanını, parasını ve hayatını kimlerin, nasıl heba ettiğini kararlılıkla anlatmaya tabiki devam edecek.

Vatandaşlarımızı yıllar sonra yine susuzluğa mahkum etmenizi, çöp dağları arasında yaşamaya zorlamanızı, halkı trafikte çileye terk etmenizi ve şehirlerimizi 90’lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye’ye anlatmaya devam edeceğiz.

Yönetemediğiniz şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız bunları maalesef bizzat tecrübe ediyor zaten.

Ama kusura bakmayın, sizin beceriksizliğinizi, basiretsizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu bilmek bütün vatandaşlarımızın hakkı.
Bu tablonun tüm Türkiye tarafından görülmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. İşte tam da bu yüzden, biz gerçekleri ortaya koydukça hoplamaya başlıyorsunuz.

"BİZ DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Hoplamayın, rahat olun.

BİZ DAHA YENİ BAŞLIYORUZ!

İstanbul, Ankara ve İzmir Teşkilatlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz."

