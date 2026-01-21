HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Özel'e tepki!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP lideri Özgür Özel'e grup toplantısındaki açıklaması yüzünden tepki gösterdi. Yayman Özel hakkında, "Siz bize dediniz ki 'Enkazı kaldıramazsınız.', kaldırdık. 'Çadırları veremez.' dediniz, verdik. Diğer taraftan 'Konteynerleri yapamaz.' dediniz, yaptık. 'Evleri veremez.' dediniz, biz tam 455 bin evi verdik. Siz 455 bin evin maketini dahi veremezdiniz" dedi.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin bugünkü grup toplantısında kendisini hedef alan ifadelerini kınadı.

"455 BİN EVİ VERDİK"

Yayman açıklamasında, "Siz bize dediniz ki 'Enkazı kaldıramazsınız.', kaldırdık. 'Çadırları veremez.' dediniz, verdik. Diğer taraftan 'Konteynerleri yapamaz.' dediniz, yaptık. 'Evleri veremez.' dediniz, biz tam 455 bin evi verdik" dedi.

"DEPREM TURİSTİ OLARAK DAHİ GELMEDİNİZ"

Hüseyin Yayman, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var, 'Akıl fukara olunca dil çirkin, üslup da çirkef olurmuş.' Sayın Özgür Özel'e, 'Siz deprem turisti olarak dahi gelmediniz.' dedim. Çok zorunuza gitmiş. Eski belediye başkanınızın ve milletvekilinizin size söylediklerini hala unutmuş değiliz. Siz bize dediniz ki 'Enkazı kaldıramazsınız.', kaldırdık. 'Çadırları veremez.' dediniz, verdik. Diğer taraftan 'Konteynerleri yapamaz.' dediniz, yaptık. 'Evleri veremez.' dediniz, biz tam 455 bin evi verdik. Siz 455 bin evin maketini dahi veremezdiniz. Ben tekrar şunu ifade etmek isterim. Siz hani Ulu Cami'yi yapacaktınız, Ulu Cami'yi yapmadınız ve buraya Vakıflar el koymak durumunda kaldı."

"ZORUNUZA GİDEBİLİR ACITABİLİR AMA GERÇEKLER BUNLAR"

CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde kreş, okul, konut veya park yapmadığına dikkati çeken Yayman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların hiçbirinin olmadığını Malatya, Gaziantep ve Hatay'da biliyoruz. Dolayısıyla bu durum sizin zorunuza gitti. Siz üstüne üstlük, partinize oy vermediler diye belediye konutlarında ve misafirhanelerinde kalan insanları dahi çıkarttınız. Bu tarihi hakikati tekrar size hatırlatmak istiyorum. Zorunuza gidebilir, acıtabilir ama gerçekler bunlar Özgür Bey."

