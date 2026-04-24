AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş’ta öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrenciler ile hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş’taki silahlı saldırıda yaralanan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren öğrenciler Zişan Çetin, Mustafa Arslan, Aysima Güven ve Fatma İkra Çam ile kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan Almila Ağaoğlu'nun aileleriyle görüştü. Kaya, ardından yetkililerden çocukların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

AİLELERE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Kaya, ardından hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler Şuranur Sevgi Kazıcı, Furkan Sancak Balal, Zeynep Kılıç, Kerem Erdem Güngör, Bayram Nabi Şişik, Yusuf Tarık Gül, Belinay Nur Boyraz'ın ailelerine taziyelerini iletti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandıIsparta'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Ardahan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurduArdahan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Durdurulan araçtan servet çıktı! Külçe külçe altın ve döviz

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Trabzonspor Samsun'da penaltılarda güldü! Yarı finale yükseldi

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

