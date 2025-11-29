AK Parti heyetinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde restorasyon incelemesi

İnceleme heyetinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nurdoğan Yüzbaşıoğlu da yer aldı. Teknik Çalışmalar Sahada Anlatıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen restorasyon kapsamında, Ayasofya’nın deprem güvenliği, ana kubbedeki yenileme süreci ve iç mekanda kurulan geçici taşıyıcı sistemlere ilişkin teknik bilgiler heyetle paylaşıldı.

Yetkililer, uygulamaların ibadet düzenini aksatmadan, koruma ve yapı güvenliği ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı. Saha ziyaretinde ayrıca, Ayasofya’nın gelecek nesillere en sağlıklı ve dirençli şekilde aktarılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Sevilay Tuncer, "Son günlerde kamuoyunda yer alan tartışmalar nedeniyle çalışmaları yerinde görmek istedik. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerinden kapsamlı teknik bilgilendirme aldık. Tüm hesaplamalar yapılmış, tüm senaryolar değerlendirilmiş. Bu yönüyle çalışmalar son derece doğru ve güvenli" dedi.

Restorasyon sürecinin camiyi ibadete kapatmadan sürdürüldüğüne dikkati çekten Tuncer, "Restorasyon, yatsı ve sabah namazı arasında yürütülüyor. Halıların her gün toplanıp yeniden serilmesi gibi zahmetli bir süreç işliyor. Bu özen için Vakıflar Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyoruz. Fossati’den Bu Yana İlk Kez Bu Kapsamda Bir Kubbe Onarımı Yapılıyor" diye konuştu.

Teknik ekibin uygulamalarının uluslararası standartların ötesine geçen bir güvenlik yaklaşımı içerdiğini ifade eden Tuncer, "Fossati kardeşlerin çalışmasından sonra Ayasofya’nın kubbesi ilk kez bu derece kapsamlı onarılıyor. Geçici taşıyıcı platformun dört ayak üzerine oturtulması, zeminin radar taramalarıyla kontrol edilmesi ve yük dağılımının hassas hesaplarla yapılması, bilimsel ve doğru bir yöntem. Avrupa’daki birçok restorasyonu yerinde görmüş biri olarak söyleyebilirim ki burada güvenlik en üst seviyede tutulmuş" şeklinde konuştu.

Geçici çatı sisteminin yapıyı dış etkenlerden koruyarak kubbe strüktürünün onarımını mümkün kıldığını belirten Tuncer, tüm sürecin tutarlı ve kontrollü şekilde ilerlediğini vurguladı. Tuncer, Ayasofya’da yürütülen bu kapsamlı restorasyonun, Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve ilgili kurumların koordinasyonu sayesinde hayata geçirildiğini belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyonunun bu dönemde gerçekleştiriliyor olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi. Kaynak: İHA | Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır