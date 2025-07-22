AK Parti iddiaları vardı… Kasım Gülpınar’dan MHP genel başkanı Bahçeli’ye sürpriz ziyaret!

Uzun süredir AK Parti’ye geçeceği konuşulan Kasım Gülpınar’ın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesi günün dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak değerlendirildi.

ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı makamında kabul etti. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, Sayın Bahçeli’ye gösterdiği misafirperverlik ve yakın ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

Şanlıurfa’da oyların %38.86’sını alarak büyükşehir belediye başkanı seçilen Kasım Gülpınar, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ü geride bırakmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi, Şanlıurfa’da aday çıkarmamış ve Beyazgül’ü desteklemişti.