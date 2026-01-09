AK Parti iddiası Ahmet Akın'ı isyan ettirdi: CHP'li 3 büyükşehir belediyesi konuşuluyordu

Son günlerde siyaset sahnesinde milletvekili ve belediye başkanı transferleri yeniden gündemde. Ankara kulislerinde AK Parti'nin CHP’li büyükşehir belediyeleriyle de görüşme yürüttüğü konuşuluyordu.

"AK PARTİ, CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİRLERLE GÖRÜŞÜYOR" İDDİASI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, AK Parti'nin yalnızca milletvekilleriyle değil, stratejik öneme sahip büyükşehir belediyeleriyle de temaslarını sürdürdüğünü belirtmişti. Atik, söz konusu iddiada CHP'li Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa büyükşehir belediyeleri ile İzmit Belediyesi'nden söz etmişti.

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI İDDİALARI REDDETTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kendisinin de konu olduğu iddiaya yanıt verdi. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Akın, AK Parti’ye geçeceği iddiasını şiddetle reddetti.

AHMET AKIN'DAN SİTEMLİ YANIT

Akın, “Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey” sözleriyle isyan etti.