CHP'li büyükşehir belediyeleri AK Parti'nin radarında: Kulislerde Afyon, Bursa, Balıkesir ve İzmit konuşuluyor

AK Parti'nin son milletvekili transferleri gündeme damga vurmuştu. Şimdi de AK Parti'ye katılması için CHP'li 3 büyükşehir belediyesiyle görüşüldüğü iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Hazar Gönüllü

AK Parti milletvekili transferi sürecini hızlandırdı. CHP listelerinden TBMM’ye giren Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’in partiye katılması geniş yankı uyandırdı. Şimdi Ankara kulislerinde, partinin CHP’li büyükşehir belediyeleriyle de görüşme yürüttüğü iddiaları konuşuluyor.

Ankara’yı hareketlendiren kulis bilgilerini paylaşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığına göre; AK Parti yalnızca milletvekilleriyle değil, stratejik öneme sahip büyükşehir belediyeleriyle de temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerin merkezinde Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa ve Kocaeli’nin merkezi ilçesi İzmit öne çıkıyor.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI DA VAR”

Sürecin devam ettiğini belirten Atik, katılım ve transfer sürecinin yalnızca milletvekilleriyle sınırlı olmadığını vurguladı: "Transfer işi devam edecek. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Transfer sürecinin yeni rozetler takılacak yani AK Parti grubunda muhtemelen. Sadece milletvekilleriyle de sınırlı değil. Yani büyükşehir belediye başkanları da var AK Parti'nin görüştüğü."

BELEDİYELERİ TEK TEK SAYDI

Belediye başkanlarının geçiş süreciyle ilgili olarak somut isimlerden ziyade sürecin işleyişine odaklanılması gerektiğini belirten Atik, görüşmelerin sürdüğünü aktardı: "Afyon Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi... İzmit'le de olabilir. Şu an geçen yok. Balıkesir belediyesinde de operasyon oldu. Bu süreçler öyle hemen olmuyor. Görüşmelerin devam ettiği, daha önce de adları duyulmuştu bunların zaten. Afyonkarahisar, Balıkesir, İzmit, Bursa gibi büyükşehir belediye başkanlarını ve daha İzmit ilçe ama yani... Bunların ilçeleriyle beraber farklı çok sayıda belediye başkanıyla... İzmit merkezinde onların da temasları devam ediyor ama bu şu değil yani; görüşmeler var. Kendileri gelmek istiyor bazıları belediye başkanlarının. Bazılarına AK Parti davette bulunuyor. Ama bu iş o kadar hızlı olmuyor."

İSTANBUL KULİSLERİ DE HAREKETLİ

Programın sonunda İstanbul’a dair gelen soru üzerine Atik, olasılıkların tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirtti. "İstanbul'da bir ilçe olabilir mi?" sorusuna, "Olabilir. Ya ben bir de bunları şeyden duyuyorum yani AK Parti'den değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden duyduğum bilgiler bunlar yani. CHP'nin kendi içinde" diye yanıt verdi.

Atik ayrıca, AK Parti’nin 8-10 milletvekilini bünyesine katmak için görüştüğünü aktardı.

