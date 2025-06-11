AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçilen Eray Karadeniz'i kutladı

CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde başkan vekili seçimi bugün yapıldı. Görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine yapılan seçimde, belediye el değiştirdi. Böylelikle CHP'nin kazandığı İstanbul'daki ilçe belediye sayısı 25'e düşerken, AK Parti'nin elindeki belediye sayısı ise 14'e yükselmiş oldu.

ÖZDEMİR'DEN KARADENİZ'E TEBRİK

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den başkanlık vekili seçimini kazanan Eray Karadeniz tebrik geldi.

Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili adayımız, Meclis Üyemiz Sn. Eray Karadeniz; 37 meclis üyesinden 21’inin oyunu alarak Belediye Başkan Vekili seçilmiştir. Eray Başkanımızı yürekten kutluyor, görevinde başarılar diliyorum. Gaziosmanpaşa gibi dinamik bir yapıya sahip olan ilçemiz için canla başla çalışacağına olan inancımız tam.

Gaziosmanpaşa’mıza ve İstanbul’umuza, hayırlı olsun."