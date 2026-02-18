AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan iş kadınları buluşması

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer programda yaptığı değerlendirmelerde kadınların emeği, feraseti ve vizyonunun şehrin gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Programa katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kadınların toplumsal hayattaki güçlü varlığının Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli dayanaklarından biri olduğunu ifade etti.

Programda; İstanbul’un daha kapsayıcı, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir geleceğe taşınmasında kadınların katkısının artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.