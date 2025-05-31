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AK Parti, Kurban Bayramı bayramlaşma programını duyurdu: Listede CHP yok…

AK Parti'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. Kurban Bayramı'nın 2. gününde MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, DYP ile bayramlaşılacak. AK Parti’nin açıkladığı programda CHP’nin yer almaması ise dikkat çekti.

AK Parti, Kurban Bayramı bayramlaşma programını duyurdu: Listede CHP yok…

AK Parti Kurban Bayramı’nda siyasi partilerle yapacağı bayramlaşma programını açıkladı. Açıklanan programda CHP’nin olmaması dikkat çekti. Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.

AK Parti ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Özge Çelik'ten oluşan heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Partiye ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu'ndan oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP'yi ziyaret edecek. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı CHP ak parti
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