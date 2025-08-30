HABER

AK Parti'li Çelik: Filistinlilerin vizelerinin iptali adaletsiz bir karardır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır" dedi.

AK Parti'li Çelik, ABD'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bazı Filistinli yetkililerin vizelerini iptaline ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır. Bu karar, BM'nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip etmektedir. Ayrıca BM'nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoriterinin engellenmesi, BM'yi anlamsız kılma çabasıdır" dedi. İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında, Filistin'in susturulmaya çalışılmasının barış çabalarına zarar vereceğine dikkat çeken Çelik, "Ayrıca alınan kararda, Filistin yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin ve Filistin devletinin tanınması çabalarını sonlandırmasının talep edilmesi her açıdan haksız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya beşten büyüktür ve kimse Filistin'in sesini susturamayacaktır. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

(DHA)

