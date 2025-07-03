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AK Parti'li Çelik: 'Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin üyelerinin, Batı Şeria'nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır. Bu yaklaşımın çok daha büyük istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacaktır" dedi.

AK Parti'li Çelik: 'Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu hükümetinin üyelerinin, Batı Şeria'nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır. Bu yaklaşımın çok daha büyük istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacaktır. Bu saldırganlığın tüm dünya tarafından reddedilmesi gerekir. Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor. Bu tüm dünya için tehdittir. Çağdaş Nazilerin bu saldırganlığına karşı herkes birlikte hareket etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletine karşıt her girişimi reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti li Çelik: Netanyahu hükümeti her gün yeni bir Nazi siyasetine imza atıyor 1

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti
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