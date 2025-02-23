AK Parti MKYK listesinde adı yoktu! Dışarıda kaldığı iddia edilmişti... Özlem Zengin'den açıklama geldi

AK Parti bugün Ankara'da 8. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Kongrede AK Parti'nin partinin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri de belli oldu.

ÖZİL LİSTEYE GİRDİ, AKÇIL YOK

'AK Parti'nin A takımı' olarak nitelendirilen listede yapılan birçok değişiklik dikkat çekti. MKYK'da olacakları iddia edilen isimlerden eski futbolu Mesut Özil listeye dahil olurken, şarkıcı Sinan Akçıl liste dışı kaldı.

ZENGİN'İN DIŞARIDA KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili olan Özlem Zengin'in MKYK listesinde olmaması iddiaları da beraberinde getirdi. Zengin'in ismini göremeyenler Zengin'in dışarıda kaldığını iddia etti.

"GRUP BAŞKANI VE BAŞKANVEKİLLERİ MYK VE MKYK'NİN TABİİ ÜYESİDİR"

Bunun ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından 'MYK oluşumu ve çalışma esasları'nı paylaşan Zengin, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir" dedi.