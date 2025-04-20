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AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal'dan Sırrı Süreyya Önder’e ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Ünal, "Biz de biran önce sağlığına kavuşması için dua ediyoruz" dedi.

AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal'dan Sırrı Süreyya Önder’e ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti. Ünal, ziyaret sonrası açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Ünal biran önce sağlığına kavuşması için dua ettiklerini belirtti.

Ziyaret sonrası konuşan AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, "Biz de biran önce sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. Siyaseti samimiyeti sahiciliğiyle yapan bir arkadaşımızdı. Kendisine afiyet diliyoruz. Ailesi ve dostlarıyla görüştük. Hem ailesine hem sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sırrı Süreyya Önder Mahir Ünal
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