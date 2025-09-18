HABER

AK Parti'de peş peşe istifa kararları! Elazığ ve Muğla... 'Hakkınızı helal edin'

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin görevinden istifa etti. Laçin partinin ve davanın emrinde olacağını ifade ederek "Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inancım tamdır" dedi. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da istifa kararı aldı.

AK Parti'de peş peşe istifa kararları! Elazığ ve Muğla... 'Hakkınızı helal edin'
Recep Demircan

Geçtiğimiz yıl göreve gelen AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, yaptığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Laçin, "Elbette bu bir veda değil; AK Parti ailesinin bir neferi olarak, her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim." dedi.

Laçin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevimden, kendi takdirim ve Genel Merkezimizin bilgisi dâhilinde ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görevi devraldığım ilk günden itibaren, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonuna uygun şekilde, Muğla’mıza ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim.

"PARTİMİN VE DAVAMIN EMRİNDE OLACAĞIM"

Görev sürem boyunca; teşkilatlarımızla omuz omuza çalıştık, ilçelerimizde vatandaşlarımızın sorunlarına kulak verdik, çözüm üretmeye gayret ettik. Her adımda, milletimizin bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak hareket ettik. Elbette bu bir veda değil; AK Parti ailesinin bir neferi olarak, her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inancım tamdır.

AK Parti de peş peşe istifa kararları! Elazığ ve Muğla... Hakkınızı helal edin 1

Bu süreçte bana destek olan başta Genel Merkezimiz olmak üzere, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza ve teşkilatımızın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muğlalı hemşehrilerime de gönülden teşekkür ediyorum. Görevde olduğum sürede bizlere gösterdikleri ilgi, sabır ve destek için minnettarım. Rabbim bizleri milletimize ve davamıza karşı mahcup etmesin. Hakkınızı helal edin. Kalın sağlıcakla."

ELAZIĞ İL BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'dan da istifa kararı geldi. Yıldırım, gelişmeyi şöyle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile 6 yıldır yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum. Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir."

AK Parti de peş peşe istifa kararları! Elazığ ve Muğla... Hakkınızı helal edin 2

Anahtar Kelimeler:
Muğla istifa ak parti
En Çok Aranan Haberler

