AK Parti'nin acı günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

AK Parti'de geçmiş dönemlerde kadın kolları başkanlığı ve milletvekilliği yapan Azize Sibel Gönül bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, "AK Parti’mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23’üncü ve 24’üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.