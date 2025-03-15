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AK Parti'nin acı kaybı! Pendik Belediyesi Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu yaşamını yitirdi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.03.2025 10:25
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Tunç, paylaştığı mesajında "Birlikte yola çıktığımız dava arkadaşımız Merhum Hüseyin Topçu ağabeyimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

AK Parti'nin acı kaybı! Pendik Belediyesi Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu yaşamını yitirdi

AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda ilçe teşkilatı kurucu üyelerinden olduğu belirtilen 68 yaşındaki Hüseyin Topçu, dün yaşamını yitirdi.

Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

-Başımız sağ olsun. Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

-AK Parti Pendik kurucu yönetim kurulu üyesi olarak birlikte yola çıktığımız dava arkadaşımız Merhum Hüseyin Topçu ağabeyimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Ekran Alıntısı

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