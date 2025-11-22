AK Parti'nin İmralı heyetinde Hüseyin Yaman yer alıyor! Hüseyin Yayman kimdir?

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün toplandı. Yapılan oylamada İmralı'ya gidilmesi yönünde karar aldı.

Oylamada 32 'evet', 3 'hayır' çıkarken, 2 üye de 'çekimser' kalmış oldu. CHP ve Yeniden Refah Partisi’nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı.

AK PARTİ VE MHP'Yİ TEMSİL EDECEK İSİMLER BELLİ OLDU

MHP adına heyette Feti Yıldız yer alacak. AK Parti'de ise Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman bulunacak.

AK Parti, Hüseyin Yayman'ın, geçmiş dönemlerde süreçle ilgili yaptığı çalışmaları, tecrübesi ve akademisyenliği dikkate alınarak heyet için bildirildiğini belirtti.

HÜSEYİN YAYMAN KİMDİR?

Yayman, Türkiye’nin siyasal yapısı, demokratikleşme süreçleri ve özellikle Kürt meselesine ilişkin uzun yıllara yayılan akademik ve saha çalışmalarıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Hataylı Türkmen bir ailede dünyaya gelen Yayman, siyasal düşünce dünyasında ülkücü gelenekten geldiği yönündeki değerlendirmelerle biliniyor.

Üniversite yıllarında bu çizgiye yakın durmakla birlikte, akademik kariyerinde farklı siyasal ve toplumsal kesimlerle temas eden geniş perspektifli bir araştırmacı profili geliştirdiği ifade ediliyor. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürüttüğü dönemde Devlet Bahçeli’nin öğrencileri arasında yer aldığı bilgisi de çeşitli kaynaklarda yer alıyor.

Yayman, Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış, akademik ve saha deneyimini uzun yıllar gazetecilik ve televizyon yorumculuğu ile birleştirmiştir.

Akademik ve saha deneyimi, devlet / toplum ilişkileri, uzlaşmacı kişiliği, çözüm süreçleri ve bölgesel dinamiklere dair geniş bir birikim oluşturmasını sağladı.

Bu nedenle bazı siyasi çevrelerde, geçmiş çalışmaları ve sahadaki temasları nedeniyle DEM Parti tabanında da tanınan ve iletişim kurulabilen bir isim olarak anıldığı yönünde yorumlar bulunuyor.

Yayman’ın en çok başvurulan çalışmaları arasında yer alan “Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası”, 1925–2010 döneminde hazırlanmış toplam 70 resmi ve sivil raporu sistematik biçimde inceleyen kapsamlı bir araştırmadır.

Eser, Türkiye’nin Kürt meselesine dair farklı dönemlerin kurumsal yaklaşımlarını ve tarihsel seyrini bir arada ele alması bakımından literatürde önemli bir yere sahiptir.