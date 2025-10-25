AK Parti'nin İstanbul'da oy oranı kaç? Abdullah Özdemir canlı yayında açıkladı! CHP ile aradaki fark...

AK Parti'nin İstanbul'da oy oranı kaç? sorusunun yanıtı AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den geldi. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını cevaplayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, son seçim anketine göre AK Parti'nin İstanbul'daki oy oranının açıkladı.

"AK PARTİ 2 PUANLA CHP'NİN ÖNÜNDE"

AK Parti'nin son yapılan anket çalışmasında İstanbul'da da birinci parti konumunda olduğunu belirten Özdemir, "AK Parti, 2 puan farkla CHP’nin önüne geçmiştir. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Özellikle iddianame süreçleri tamamlandıktan sonra, İstanbul halkı gerçekten İstanbul’da neler yapılmış, İstanbul’un kaynakları nasıl heba edilmiş, bunları görecektir" ifadelerini kullandı.

Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreci ben biraz FETÖ sürecine benzetiyorum. 2013 yılında dershaneler meselesi ilk ortaya çıktığında, birçok kişi “Bu dershanelerle niye uğraşılıyor?” gibi sorular sormuştu. Ancak 2013, 2014, 2015 yıllarında yürütülen mücadele, 2016 yılında tam anlamıyla anlaşılmış ve sonuçlandırılmıştır."

"İSTANBUL'DA TRAFİK PROBLEMİ İLK SIRADA"

Abdullah Özdemir, İstanbul’daki trafik ve ulaşım sorunlarını değerlendirdi. Özdemir, trafik ve ulaşım problemlerinin İstanbul'da birinci sırada olduğunu, kentsel dönüşüm ve depremin ise %16 ile ikinci sırada yer aldığını belirtti.

"ATILIMLAR KESİNTİYE UĞRADI"

AK Parti döneminde 2000’li yıllarda yapılan atılımların 2–3,5 yıl içinde kesintiye uğradığını ifade eden Özdemir, şehirdeki projelendirme, kamulaştırma ve uygulama süreçlerinin en az 3–4 yıl sürdüğünü ve bu nedenle kesintilerin ciddi etkisi olduğunu belirtti.

Özdemir, 2004–2010 yılları arasında yapılan ulaşım ana planı ve 2010–2019 yılları arasında tamamlanan metro çalışmalarının trafik sıkışıklığını 6. sıraya kadar düşürdüğünü hatırlattı. Ancak İstanbul’un yeniden zirveye çıktığını vurguladı.