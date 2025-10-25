HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

AK Parti'nin İstanbul'da oy oranı kaç? Abdullah Özdemir canlı yayında açıkladı! CHP ile aradaki fark...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı canlı yayında İstanbul'da yapılan son seçim anketine ilişkin bilgileri paylaştı. İstanbul'da ibrenin terse döndüğünü ve AK Parti'nin birinci parti konumuna yükseldiğini iddia eden Özdemir, "AK Parti, 2 puan farkla CHP’nin önüne geçmiştir. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin İstanbul'da oy oranı kaç? Abdullah Özdemir canlı yayında açıkladı! CHP ile aradaki fark...
Devrim Karadağ

AK Parti'nin İstanbul'da oy oranı kaç? sorusunun yanıtı AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den geldi. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını cevaplayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, son seçim anketine göre AK Parti'nin İstanbul'daki oy oranının açıkladı.

"AK PARTİ 2 PUANLA CHP'NİN ÖNÜNDE"

AK Parti'nin son yapılan anket çalışmasında İstanbul'da da birinci parti konumunda olduğunu belirten Özdemir, "AK Parti, 2 puan farkla CHP’nin önüne geçmiştir. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Özellikle iddianame süreçleri tamamlandıktan sonra, İstanbul halkı gerçekten İstanbul’da neler yapılmış, İstanbul’un kaynakları nasıl heba edilmiş, bunları görecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti nin İstanbul da oy oranı kaç? Abdullah Özdemir canlı yayında açıkladı! CHP ile aradaki fark... 1

Özdemir sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreci ben biraz FETÖ sürecine benzetiyorum. 2013 yılında dershaneler meselesi ilk ortaya çıktığında, birçok kişi “Bu dershanelerle niye uğraşılıyor?” gibi sorular sormuştu. Ancak 2013, 2014, 2015 yıllarında yürütülen mücadele, 2016 yılında tam anlamıyla anlaşılmış ve sonuçlandırılmıştır."

"İSTANBUL'DA TRAFİK PROBLEMİ İLK SIRADA"

Abdullah Özdemir, İstanbul’daki trafik ve ulaşım sorunlarını değerlendirdi. Özdemir, trafik ve ulaşım problemlerinin İstanbul'da birinci sırada olduğunu, kentsel dönüşüm ve depremin ise %16 ile ikinci sırada yer aldığını belirtti.

AK Parti nin İstanbul da oy oranı kaç? Abdullah Özdemir canlı yayında açıkladı! CHP ile aradaki fark... 2

"ATILIMLAR KESİNTİYE UĞRADI"

AK Parti döneminde 2000’li yıllarda yapılan atılımların 2–3,5 yıl içinde kesintiye uğradığını ifade eden Özdemir, şehirdeki projelendirme, kamulaştırma ve uygulama süreçlerinin en az 3–4 yıl sürdüğünü ve bu nedenle kesintilerin ciddi etkisi olduğunu belirtti.

Özdemir, 2004–2010 yılları arasında yapılan ulaşım ana planı ve 2010–2019 yılları arasında tamamlanan metro çalışmalarının trafik sıkışıklığını 6. sıraya kadar düşürdüğünü hatırlattı. Ancak İstanbul’un yeniden zirveye çıktığını vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kameradaSelde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu! Aracının sele kapıldığı anlar kamerada
Sakarya'da otobüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSakarya'da otobüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
seçim anketi İstanbul AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.