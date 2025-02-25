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AK Parti’nin planı kulislere sızdı! Seçim için tarih belirlediler; 360 vekile ulaşabilecekler mi?

25.02.2025 07:58
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AK Parti’de kongre sürecinin tamamlanması ile birlikte yeni bir dönemin kapıları aralanırken bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi için ise düşünülen tarihin netleştiği iddia edildi. AK Parti kulislerinde erken seçim için milletvekili transferlerinin de süreceği konuşulurken hedefin 360 milletvekiline ulaşarak Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olduğu öne sürüldü. İşte kulislerde konuşulan AK Parti’nin erken seçim planı ve düşündüğü tarih…

AK Parti’nin planı kulislere sızdı! Seçim için tarih belirlediler; 360 vekile ulaşabilecekler mi?

AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için 7 Kasım 2027 tarihini düşündüğü iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre; AK Parti'ye milletvekili transferleri devam edecek. Hedef ise 360 vekil sayısına ulaşıp Meclis'ten seçim kararı çıkartmak.

Türkiye gazetesinin haberine göre; kongre sürecini tamamlayan AK Parti'de, en önemli gündem maddesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açmak olacak. Bu kapsamda AK Parti'ye diğer partilerden milletvekili katılımlarının devam edeceği belirtiliyor. Kulislerde ise asıl hedefin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı için 360 milletvekili ile çoğunluğuna ulaşarak Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olduğu konuşuluyor.

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Cumhur İttifakı cephesinde (AK Parti, MHP, Hüda-Par ve DSP) son katılımlarla birlikte sandalye sayısı 324’e ulaşmış durumda. Yeniden Refah Partisi’nin destek vermesi durumunda ise bu sayı 328’e çıkıyor. Ancak bu sayı Meclis’te seçim kararı alınmasında yeterli olmuyor. Seçim kararı alabilmek için 360 milletvekilinin oyu gerektiğinden, önümüzdeki günlerde bazı bağımsız milletvekillerinin yanı sıra, Gelecek, DEVA ve İyi Parti’den yeni katılımların olabileceği belirtiliyor. AK Parti yönetiminin de partiye katılımlar konusunda kapıları açık tutmaya devam edeceği belirtildi.

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7 KASIM 2027'DE SEÇİM PLANI

Parti kulislerinde bir süredir muhalefetin erken seçim taleplerine 2027 sonbaharı işaret edilerek karşılık veriliyor. Hatta seçim için 7 Kasım 2027 tarihi dillendirilmeye başladı. Muhalefetin 2026’dan sonraya kalan seçim için Meclis’ten alınacak bir karara destek vermeyeceklerini söylemesine rağmen, AK Parti yönetimi, “Günü geldiğinde hiç kimse seçimden kaçamaz. Bunu millete anlatamazlar. O nedenle şu anda en mantıklı yol, 2027 sonbaharında seçim yapılması olacaktır" görüşünü dile getiriyor.

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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