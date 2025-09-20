AK Parti Sözcüsü Çelik: "Özel’in Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir.

Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP’nin dış politika birikiminin de ‘tasfiye’ edildiği bir süreç yönetiyor" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ HAYATIMIZ İÇİN OLUMSUZ BİR ÖRNEK"

Çelik, "CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor. Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir. Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi, ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir. CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle ‘öğrenmeyi öğrenme’ sürecine girmesinde fayda vardır" dedi.

(İHA)

