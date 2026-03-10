Son dakika | İBB yolsuzluk davasından görüntüler sosyal medyada paylaşıldı! Başsavcılık düğmeye bastı: Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Marmara Cezaevi 1 No’lu duruşma salonundaki yargılamaya ait görüntülerin sosyal medyaya sızdırılması üzerine İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Cezaevi’ndeki duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili TCK 286 kapsamında re'sen soruşturma başlattı.

4 GÜN DEVAM EDECEK

Davanın ilk duruşması dün görüldü. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülen duruşmalar nisan ayı sonuna kadar haftanın 4 günü devam edecek.