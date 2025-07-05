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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: "Meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş. Özgür Özel’in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir. Özgür Özel’in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: "Meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir"

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş. Özgür Özel’in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT EDEN SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi zaferlerinin hepsinin sandık yoluyla gerçekleştiğini ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel’in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, 'sandık' en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel’in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır" dedi.

Çelik, "Özgür Özel’in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir. Türkiye’de demokratik süreçler, CHP’nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel’in CHP’nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ömer Çelik
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