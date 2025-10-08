HABER

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası toplantı gündemini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda “Terörsüz Türkiye” hedefinin altını çizdiğini belirterek, tüm birimlerin bu hedef doğrultusunda azami gayret göstermesi gerektiğini söyledi. Yeni anayasa çalışmaları konusunda da mesaj veren Çelik, “Genel Başkanımızın bu konudaki tutumu nettir. Yeni anayasa, bütün siyaset insanlarının gelecek nesillere karşı borcudur" dedi.

Mustafa Fidan

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ HERKESİN GÖREVİ”

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda “terörsüz Türkiye” hedefinin altını çizdiğini belirterek, tüm birimlerin bu hedef doğrultusunda azami gayret göstermesi gerektiğini söyledi. Çelik, “Cumhurbaşkanımız, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusundaki hassasiyetin tüm kadrolar tarafından korunması gerektiğini vurguladı. Her birim görevini eksiksiz ve artan performansla yerine getirmelidir" ifadelerini kullandı.

“REFORM GÜNDEMİ HAZIR, YAKINDA ADIMLAR ATILACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz kongrede açıkladığı reform çerçevesine ilişkin de bilgi veren Çelik, partinin bu alandaki çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Çelik, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için engel teşkil eden alanların reform edilmesi ve tıkanıklıkların giderilmesi için kapsamlı bir siyasi paket hazırlandı. Önümüzdeki dönemde bu paketin ilk adımlarını gündeme alacağız" dedi.

"YENİ ANAYASA GELECEK NESİLLERE BORCUMUZ"

Yeni anayasa çalışmaları konusunda da mesaj veren Çelik, “Genel Başkanımızın bu konudaki tutumu nettir. Yeni anayasa, bütün siyaset insanlarının gelecek nesillere karşı borcudur. Partimizin heyeti düzenli toplantılarla bu konuda önemli bir aşamaya geldi.” açıklamasında bulundu.

İSRAİL’E SERT TEPKİ: BARBARLIK KAYDA GEÇTİ!

7 Ekim’in yıldönümünde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinen Çelik, Netanyahu hükümetini, "İnsanlık tarihinin en büyük katliamlarından birine imza atan Netanyahu şebekesinin barbarlığını lanetliyoruz. Bu hükümet, hukuk tanımazlığıyla tüm insanlık önünde bir kez daha mahkûm olmuştur" diyerek sert sözlerle eleştirdi.

Kadın Kolları’nın Gazze’ye yönelik farkındalık çalışmalarına da değinen Çelik, “Annelerimizin verdiği mesaj insanlık adına çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

“SUMUD FİLOSU ÜYELERİNE YAPILANLAR SUÇTUR”

İsrail tarafından alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye’ye getirildiğini hatırlatan Çelik, bu kişilerin gördüğü muamelenin uluslararası hukuk açısından “açık bir suç” olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü "Bu işledikleri suçların hesabı eninde sonunda sorulacaktır. Aktivistlerin anlattıkları, İsrail’in güvenliği bahanesiyle insanlığın değerlerine düşman bir anlayışı gözler önüne sermiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm kurumlarımız gerekli iradeyi göstermiştir" dedi.

08 Ekim 2025
08 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
pkk Ömer Çelik Anayasa Terörsüz Türkiye
