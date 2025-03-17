AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Görüşmelerde önceliğimiz PKK’nın silahları bırakması kendisini feshetmesidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye'nin içinde yürüyen 'terörsüz Türkiye' süreci açısından bakıldığında Nevruz'un Türkiye'nin terör belasından kurtulması bakımından da önemli aşama olmasını temenni ediyoruz. Nevruz'u Türk Dünyası'ndan Balkanlar'a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz. Bu çerçevede 21 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz. Dünyanın içinden geçmekte olduğu bu kaos döneminde Türk dünyasından Ortadoğu'ya Mezopotamya'dan Balkanlar'a kadar kardeşlik mesajı verilmesi açısında nevruz yine bir bayram olarak kadim bir anma olarak kutlanmış olacak"

"Avrupa liderleri gerek hukuk gerek ilkeler açısından birtakım eleştiriler getiriyorlar Başkan Trump'ın tasarruflarıyla ilgili olarak. Bugün eleştirdikleri konular kendilerinin yıllarca Türkiye'ye dönük ortaya koydukları çifte standart siyasetinin özeti olarak önlerine gelecektir. 2. Dünya Savaşı sonrası düzen bu tartışmayla sona ermiş gözüküyor. Önümüzdeki dönemde AB'nin nasıl yol çizeceği NATO'nun yaşamını nasıl sürdüreceği, dozunun, misyonunun ne olacağı gibisinden birçok tartışma arka arkaya gelecektir. Bütün bunlara bakıldığında Türkiye kilit bir rol üstlenmeye devam edecektir. Uzun yıllardır Avrupa'da güvenlik mimarisiyle ilgili pekçok tartışma yapılıyor. Türkiye'nin bu konuda ne kadar vazgeçilmez olduğunda pek çok makale ve siyasi beyanatı görüyoruz. Yıllardır ortaya koydukları Türkiye ile ilgili çifte standartlarla yüzleşmenin zamanıdır."

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞME

"Bugün iki saate yakın bir görüşme yaptık. Kuşkusuz karşılıklı olarak konuşmak, birbirini dinlemek terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için sağlıklı bir dil oluşturulması açısından son derece önemlidir. Ben nasıl bir dili tercih ettiğimizi sizlerle paylaşıyorum. Görüşmelerde önceliğimiz PKK’nın silahları bırakması kendisini feshetmesidir. Bahçeli’nin yaptığı tarihi çağrı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade Türkiye’nin terör belasından kurtulması için önemli bir fırsat penceresi araladı. Bundan sonra ne denirse densin şunu ifade ediyorum ki tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ilkesi çerçevesinde biz önümüze getirilen teklifleri bu çerçevede ele alacağız."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır