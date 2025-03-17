HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Görüşmelerde önceliğimiz PKK’nın silahları bırakması kendisini feshetmesidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Görüşmelerde önceliğimiz PKK’nın silahları bırakması kendisini feshetmesidir"

17.03.2025 17:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 21 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde Nevruz programı gerçekleştirileceğini belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile bu programı gerçekleştireceğiz." dedi. DEM Parti heyetinin AK Parti heyetini ziyaret etmesiyle ilgili soruya yanıt veren Çelik, "İki saate yakın bir görüşme yaptık. Görüşmelerde önceliğimiz PKK’nın silahları bırakması kendisini feshetmesidir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Görüşmelerde önceliğimiz PKK’nın silahları bırakması kendisini feshetmesidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Türkiye'nin içinde yürüyen 'terörsüz Türkiye' süreci açısından bakıldığında Nevruz'un Türkiye'nin terör belasından kurtulması bakımından da önemli aşama olmasını temenni ediyoruz. Nevruz'u Türk Dünyası'ndan Balkanlar'a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz. Bu çerçevede 21 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile program gerçekleştireceğiz. Dünyanın içinden geçmekte olduğu bu kaos döneminde Türk dünyasından Ortadoğu'ya Mezopotamya'dan Balkanlar'a kadar kardeşlik mesajı verilmesi açısında nevruz yine bir bayram olarak kadim bir anma olarak kutlanmış olacak"

"Avrupa liderleri gerek hukuk gerek ilkeler açısından birtakım eleştiriler getiriyorlar Başkan Trump'ın tasarruflarıyla ilgili olarak. Bugün eleştirdikleri konular kendilerinin yıllarca Türkiye'ye dönük ortaya koydukları çifte standart siyasetinin özeti olarak önlerine gelecektir. 2. Dünya Savaşı sonrası düzen bu tartışmayla sona ermiş gözüküyor. Önümüzdeki dönemde AB'nin nasıl yol çizeceği NATO'nun yaşamını nasıl sürdüreceği, dozunun, misyonunun ne olacağı gibisinden birçok tartışma arka arkaya gelecektir. Bütün bunlara bakıldığında Türkiye kilit bir rol üstlenmeye devam edecektir. Uzun yıllardır Avrupa'da güvenlik mimarisiyle ilgili pekçok tartışma yapılıyor. Türkiye'nin bu konuda ne kadar vazgeçilmez olduğunda pek çok makale ve siyasi beyanatı görüyoruz. Yıllardır ortaya koydukları Türkiye ile ilgili çifte standartlarla yüzleşmenin zamanıdır."

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞME

"Bugün iki saate yakın bir görüşme yaptık. Kuşkusuz karşılıklı olarak konuşmak, birbirini dinlemek terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için sağlıklı bir dil oluşturulması açısından son derece önemlidir. Ben nasıl bir dili tercih ettiğimizi sizlerle paylaşıyorum. Görüşmelerde önceliğimiz PKK’nın silahları bırakması kendisini feshetmesidir. Bahçeli’nin yaptığı tarihi çağrı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade Türkiye’nin terör belasından kurtulması için önemli bir fırsat penceresi araladı. Bundan sonra ne denirse densin şunu ifade ediyorum ki tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ilkesi çerçevesinde biz önümüze getirilen teklifleri bu çerçevede ele alacağız."
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İstanbul'da yağmur sonrası kaza! İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybettiİstanbul'da yağmur sonrası kaza! İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti
Rusya karşı çıkmıştı! İngiltere resti çekti: 30'dan fazla ülke asker yollayacak!Rusya karşı çıkmıştı! İngiltere resti çekti: 30'dan fazla ülke asker yollayacak!
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı

Maaşı da etkileyecek! Karı koca memursa... Düğmeye basıldı

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Türkiye'nin konuştuğu suç makinesi cezaevinde doğurdu

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Her satırı kan dondurucu! 6 yıl sonra aydınlandı: 4 yaşındaki Melike'yi ebeveyni katletmiş! 'Çekiç, tazyikli su ve diğer eziyetler...'

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

Eş katili kadın şiddetten bıkmış! "Kocamın tabancasını alıp rastgele ateş açtım"

Sosyal medyada gündem oldu: "Ben buna ceza yazmazsam..."

Sosyal medyada gündem oldu: "Ben buna ceza yazmazsam..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.