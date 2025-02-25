AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: 'Devlet kurumlarını mesnetsiz şekilde hedef alan karşısında bizi bulacak'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları özetle şöyle:

"Çok iyi bildiğimiz gibi CHP hiçbir zaman milleten vize alamadığı için tercih ettiği iki yol var. Bir tanesi TSK'nın siyasete karışması ve kaos ortamı oluşması ile kendisine bir siyasi yol bulmak. İkinci konu ise yargıya karışarak kadroculuk yaparak kaoslar çıkarma şeklindeydi. Bu konular tartışıla tartışıla belli bir noktaya gelindi sanıyorduk.

CHP'de siyasi savrulma var. CHP'de siyasi akıl askıya asılmış ve askıda bekliyor.

"DEVLET KURUMLARINI MESNETSİZ ŞEKİLDE HEDEF KALAN KARŞISINDA BİZİ BULACAK"

CHP Genel Başkanı'nın kuvvet komutanlarını doğrudan hedef alarak bir konuşma yapması, her türlü siyaset adabına aykırıdır. Geçmişte de CHP milletten vize alamadığı için tercih ettiği iki yol vardır. Bir tanesi TSK'nın içişleri karıştırarak kendisine siyasi yol bulmak, ikinci yol ise yargının içine karışarak oralarda hizipçilik yaparak kaos çıkarmaktı. Millet iradesine saygı ve siyaseti siyasetin doğası içerisinde yapma dönüşümünü muhalefet gerçekleştiremiyor. Önceki genel başkanı helalleşme, şimdiki ise normalleşme diyor ama baktığınızda geldiğiniz yer hep aynı. Şimdi de disiplin soruşturması çerçevesinde kuvvet komutanlarını hedef gösteriyor. 'Ben bunları not aldım' diyor. Peki bunu neye dayandırıyor? 'Bana böyle dediler' diyor. CHP Genel Başkanı, 'Şundan duydum, bundan duydum' diyerek siyaset yapıyor. Bu ciddiyetsizlik, kayıt dışılık ve siyaset üretmedeki zaaf giderilemiyor. CHP'nin yönetilememesi spekülasyonlarla kapatılma çalışılıyor.

Devlet kurumlarını mesnetsiz şekilde hedef alan karşısında bizi bulacak. Milletin göz bebeği TSK vazifesini yerine getirirken, bir siyasi partinin genel başkanı tarafından hedef alması düşünülemez. Biz bunları çok gördük ve gerekli cevaplarını verdik. Biz onun ne yapmaya çalıştığını görüyoruz. Ve buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz."