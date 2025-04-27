AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '27 Nisan' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Nisan'ın Türk siyasi hayatının sembol günlerinden biri olduğunu belirterek, o dönemde askeri vesayetçi anlayışın Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine müdahale etmeye çalıştığını hatırlattı.

"Demokrasimiz, TBMM tarafından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde askeri vesayetçi bir muhtıra teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı" diyen Çelik, vesayetçi zihniyetin "Cumhurbaşkanı Cumhuriyete sözde değil, özde bağlı olmalıdır" diyerek Meclis iradesini ve hukuku hiçe saymak istediğini ifade etti.

Çelik, askeri vesayetin ardından yargı vesayetinin devreye girdiğini ve çeşitli odaklar tarafından mitingler organize edilerek Cumhuriyet'in istismar edildiğini belirtti. Bu süreçte demokrasiyi çalmak isteyenlerin, Cumhuriyet’i kirletmeye kalkıştığını söyledi.

O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşunun kritik rol oynadığını belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine bağlılığı ve hükümet kadrolarının direnci sayesinde muhtıra teşebbüsü boşa çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, muhtıraya verilen tarihi cevapla, Genelkurmay Başkanlığı'nın hükümete karşı açıklama yapmasının demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığının net şekilde ortaya konduğunu vurguladı.

"Bu direniş, demokrasimiz için devrim niteliğinde bir siyasi kararlılıktı" diyen Çelik, AK Parti'nin her zaman sandığın, millet iradesinin ve demokratik mücadelenin partisi olduğunu sözlerine ekledi.

"AK Parti'nin tarihi de, bugünü de, geleceği de bu çizgide ilerlemeye devam edecektir" diyen Çelik, 27 Nisan gecesinde verilen demokrasi mücadelesinin, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır