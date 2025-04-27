HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '27 Nisan' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 2007 yılında demokrasiye yönelik vesayet girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bertaraf edildiğini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '27 Nisan' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Nisan'ın Türk siyasi hayatının sembol günlerinden biri olduğunu belirterek, o dönemde askeri vesayetçi anlayışın Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine müdahale etmeye çalıştığını hatırlattı.

"Demokrasimiz, TBMM tarafından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde askeri vesayetçi bir muhtıra teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı" diyen Çelik, vesayetçi zihniyetin "Cumhurbaşkanı Cumhuriyete sözde değil, özde bağlı olmalıdır" diyerek Meclis iradesini ve hukuku hiçe saymak istediğini ifade etti.

Çelik, askeri vesayetin ardından yargı vesayetinin devreye girdiğini ve çeşitli odaklar tarafından mitingler organize edilerek Cumhuriyet'in istismar edildiğini belirtti. Bu süreçte demokrasiyi çalmak isteyenlerin, Cumhuriyet’i kirletmeye kalkıştığını söyledi.

O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşunun kritik rol oynadığını belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine bağlılığı ve hükümet kadrolarının direnci sayesinde muhtıra teşebbüsü boşa çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, muhtıraya verilen tarihi cevapla, Genelkurmay Başkanlığı'nın hükümete karşı açıklama yapmasının demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığının net şekilde ortaya konduğunu vurguladı.

"Bu direniş, demokrasimiz için devrim niteliğinde bir siyasi kararlılıktı" diyen Çelik, AK Parti'nin her zaman sandığın, millet iradesinin ve demokratik mücadelenin partisi olduğunu sözlerine ekledi.

"AK Parti'nin tarihi de, bugünü de, geleceği de bu çizgide ilerlemeye devam edecektir" diyen Çelik, 27 Nisan gecesinde verilen demokrasi mücadelesinin, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artvin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandıArtvin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'da otomobil devrildi, sürücü hayatını kaybettiAydın'da otomobil devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık dev gelir!

Beşiktaş'a 200 milyon dolarlık dev gelir!

CHP'nin 1 Mayıs kararını açıkladı! 'Taksim' detayı

CHP'nin 1 Mayıs kararını açıkladı! 'Taksim' detayı

Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

Ercan'dan İstanbulluları sevindiren açıklama

Yunanlıların Çeşme paniği! Kilosu 15 bin TL'ye kadar çıktı..

Yunanlıların Çeşme paniği! Kilosu 15 bin TL'ye kadar çıktı..

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 28’e yükseldi

İran kabusu yaşadı! Liman patlamasında can kaybı 28’e yükseldi

6 kadın 12 milyon lira... Bursa'da akılalmaz olay

6 kadın 12 milyon lira... Bursa'da akılalmaz olay

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.