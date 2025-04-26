HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP lideri Özgür Özel'e yanıt! "Siyasi yalan kampanyasıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'siyasi düelloya' davet etmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Çelik açıklamasında, "Özgür Özel’in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP lideri Özgür Özel'e yanıt! "Siyasi yalan kampanyasıdır"
Doğukan Akbayır

Çelik, X hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özel'e yanıt verdi. Çelik açıklaması şu şekilde:

"İstanbul’umuzda meydana gelen depremler sebebiyle tek gündemimiz vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin yönetilmesinin her aşamasına bizzat liderlik etmektedir.

Bu gündem içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi ve toplumsal yaşamımızı zehirleyen söylemlerini gündemimize almamaya çalıştık. Fakat Özgür Özel’in yalan siyasetinde geldiği nokta, hakettiği cevabı vermeyi zorunlu kılmıştır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargısal süreçlerle ilgili olarak kendi yönetimiyle ve partisiyle ilgili gündeme gelen iddiaların hiçbirine cevap verememiştir. Bunun yerine sürekli Cumhurbaşkanımıza dönük iftira cümleleri kurmaktadır.

Özgür Özel’in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel’dir.

Özgür Özel’in her açıklaması Türkiye’nin temel meselelerinde ve siyasi tarih konusundaki bilgisizliğini tekrar tekrar göstermektedir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini sorgulaması siyasi cehaletten başka birşey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini hem milletimiz hem de uluslararası toplum çok iyi bilmektedir.

Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze ve Filistin davası konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması
ise siyasi cehaletin zirvesidir. Gazze’de ve tüm Filistin’de Cumhurbaşkanımıza dualar edilip selamlar gönderilirken, Özgür Özel’in cümlelerini ciddiye alan tek bir kişi bile yoktur.

Özgür Özel CHP’yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir. CHP açısından en temel problem budur."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da kümese girmeye çalışan ayı kameradaBolu’da kümese girmeye çalışan ayı kamerada
Elazığ’da dolu yağışı etkili olduElazığ’da dolu yağışı etkili oldu

Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deprem riskinin en az olduğu 20 şehir belli oldu!

Deprem riskinin en az olduğu 20 şehir belli oldu!

Fenerbahçe'de Ali Koç, takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı! "Jose Mourinho ülkeyi tanımaya başladı..."

Fenerbahçe'de Ali Koç, takımının şampiyon olacağı yılı açıkladı! "Jose Mourinho ülkeyi tanımaya başladı..."

Özel'den Erdoğan'a 'En büyük siyasi düelloya' davet! "Kararı millet versin, hodri meydan..."

Özel'den Erdoğan'a 'En büyük siyasi düelloya' davet! "Kararı millet versin, hodri meydan..."

İBB operasyonunda dikkat çeken görüntüler! Döviz, Türk lirası ve mermi…

İBB operasyonunda dikkat çeken görüntüler! Döviz, Türk lirası ve mermi…

Bakıcı terörü... Zalim kadın 2 yaşındaki çocuğu tekme ve tokatlarla yerde sürükledi!

Bakıcı terörü... Zalim kadın 2 yaşındaki çocuğu tekme ve tokatlarla yerde sürükledi!

İran’da limanda şiddetli patlama: 500’den fazla yaralı var…

İran’da limanda şiddetli patlama: 500’den fazla yaralı var…

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.