AK Parti ve CHP arasında uzun süre sonra ilk: Genel Merkezde bayramlaştılar

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk kez bayram ziyareti gerçekleşti.

Mehmet Hazar Gönüllü

Siyasette bayram ziyaretleri başladı. AK Parti Genel Merkezi'nde ilk bayramlaşma gerçekleşti. Partiye ilk ziyaret CHP'den geldi.

AK PARTİ HEYETİ DE CHP GENEL MERKEZİ'NE GİTTİ

Aynı sıralarda CHP Genel Merkezi'ne de Resul Kurt başkanlığındaki AK Parti heyetinden ziyaret gerçekleşti.

AK PARTİ'NİN BAYRAMLAŞMA HEYETİ

AK Parti Genel Merkezi’nde siyasi parti temsilcilerini kabul eden heyete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlık ediyor.

Heyette; Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, 28. Dönem Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, 28. Dönem Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Abdullah Uçan yer alıyor.

AK Parti’nin siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlerde ise heyete, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, 28. Dönem Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlık ediyor.

Heyette ayrıca Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin görev yapıyor.

