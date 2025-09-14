AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu! CHP'li belediye başkanı Serhat Türkel'den açıklama geldi

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaların gündeme gelmesini eleştirdi. Başkan Türkel yaptığı açıklamada "Zaman zaman çeşitli medya ve basın organlarında çıkan şahsımın AKP’ye geçeceği yönündeki haberler tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. 2007 yılında gençlik kollarında attığım ilk adımdan bugüne kadar, partimin her kademesinde onurla görev yaptım. Bugün ise hemşehrilerimin güveniyle, tüm yaşamımın geçtiği ilçemde 31 Mart yerel seçimlerinde 22 bin farkla belediye başkanı seçilme onurunu yaşadım. Buradan açıkça ifade ediyorum. Serhat Türkel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin öz evladıdır, partimiz bizim baba ocağımızdır. Belediye başkanlığım süresince ne yoldan vazgeçerim, ne yol arkadaşımdan, ne de Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisinden" diye konuştu.

"ALGI OPERASYONLARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Başkan Türkel, iddiaların bilinçli olarak ortaya atıldığına ve kamuoyunda yanlış algı oluşturduğuna dikkat çekerek "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in cesur liderliğiyle, haksız ve hukuksuz şekilde zindanlarda tutulan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kararlı mücadelesiyle omuz omuza, ülkemizi aydınlığa çıkarana dek yolumuzdan dönmeyeceğiz. Partimizi yıpratmaya yönelik medya eliyle yürütülen hiçbir algı operasyonuna izin vermeyeceğiz. Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi, ‘Dönen dönsün, ben dönmezsem yolumdan" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır