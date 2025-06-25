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AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den istifa etti

Yalova'da Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Fazlaca, "Bu paylaşımın, benim dün partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması çok manidar” dedi.

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den istifa etti

Kamuoyunda bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üyesi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

"ÇOK MANİDAR"

Fazlaca açıklamasında, “6 yıldır ailemden, sosyal yaşamımdan, maddi ve manevi imkanlarımdan feragat ederek sürdürdüğüm bu onurlu mücadelede, başım dik bir şekilde CHP'nin en zorlu şartlarında yılmadan, tüm gücümle mücadele ettim. Bu kişisel hırs ve egoların üst yönetimlere aktarılmasına rağmen, sadece dinleyici sıfatıyla hiçbir idari yaptırımda bulunmayan CHP Yalova İl Başkanlığı, benimle ilgili kamuoyu paylaşımında bulunmuştur. Bu paylaşımın, benim dün partiden istifamı, e-devlet üzerinden verdiğim istifa beyanından sonra yapılmış olması çok manidar” dedi.

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Kaynak: DHA

25 Haziran 2025
25 Haziran 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Yalova CHP istifa ak parti
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