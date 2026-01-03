HABER

AK Parti'ye geçeceğini doğruladı! Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır: "Millete sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler"

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP'den istifa etmişti. AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Çakır'dan açıklama geldi. "Millete sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler" diyen Çakır, "7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye geçiyorum" dedi.

CHP'den istifa eden Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü törenlerine katıldıktan sonra Akdeniz ilçesindeki Mersinli Yörükler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Hidayet Dinçer ve üyeleriyle bir araya gelen Çakır, ziyaret sonrası İHA muhabirine açıklamada bulundu. AK Parti'ye geçeceği yönündeki söylentilere de yanıt veren Çakır, "7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye geçiyorum. Her şey konuşuldu. Memleketime, milletime hizmet edeceğiz. Memleketi, milleti, hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli adamlar artık siyaset yapmaktan uzaklaşacak. Biz de millet olarak bunun karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLETE SORDUM 'AK PARTİ'YE GEÇ' DEDİLER"

AK Parti'yi tercih ettiğini nedenlere de değinen Çakır, "AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında" diye konuştu. AK Parti'nin süper milli otoyollar gibi bir çok hizmeti getirdiğine vurgu yapan Çakır, milletin birlik, kardeşlik ve barışı için de her şeyi yerine getirdiğini anlattı.

AK Parti'ye geçme kararı almadan vatandaşlara danıştığını aktaran Çakır," Millete de sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum sonuçta. Millet böyle istedi diye yapıyorum ben" diyerek sözlerini tamamladı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

