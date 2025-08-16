HABER

AK Parti’ye geçen Umut Yılmaz Gaziantep’te coşkuyla karşılandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AK Parti’ye geçen ve parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partililer tarafından Gaziantep’te coşkuyla karşılandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AK Parti’ye geçen ve parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partililer tarafından Gaziantep’te coşkuyla karşılandı. Yılmaz, "Gaziantep’te yeniden AK Parti diyeceğiz. İl Başkanımızın emrinde ilçe başkanımızla kol kola, milletvekillerimizle beraber omuz omuza bu dava bugünden itibaren yeniden başlamıştır. Burası benim yuvamdır. Ben de bu yuvanın sizler gibi bir evladıyım. Bu yuvada birbirine ihanet etmek yok. Birbirine çamur atmak yok. Bu yuvada kardeşlik var. Birlik var beraberlik var. Bu mücadele bu ekiple kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AK Parti’ye geçen Av. Umut Yılmaz partililer tarafından Gaziantep’te coşkuyla karşılandı. Yılmaz, AK Parti’ye katılımının ardından ilk ziyaretini AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı’na gerçekleştirdi. Ziyarette, AK Parti Gaziantep İl Başkanı ve partililer Yılmaz’ı karşıladı. Parti binasında gerçekleşen ziyarette Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’a, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu tarafından çiçek verildi.

"BİZ DE BU SAATTEN SONRA BU DAVANIN SİZLER GİBİ BİR NEFERİ, BİR ORTAĞIYIZ"

İl binasında konuşma yapan Başkan Umut Yılmaz, AK Parti’nin içerisinde birbirine ihanet edenlerin olmadığını, birbirine çamur atanların olmadığını, kardeşlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, Gaziantep’e hizmet etmek için kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti. Yılmaz, "Bizim davamız ’Kudüs ağlarken ben gülemem’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın davasıdır. Bizim davamız 15 Temmuz’da tankların namlusunu şakağına dayadığında gelecekleri varsa görecekleri de var diyen Cumhurbaşkanının davasıdır. Biz de bu saatten sonra bu davanın sizler gibi bir neferi, bir ortağıyız. Gençler çok şanslısınız, Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir. Ben kendisine bir kez daha memleketimden teşekkür ederim. Çünkü beni bu yolda sizin gibi vefakar, cefakar, kendisi gibi düşünmüyor diye ona iftira atmayan gerçek Müslümanlarla birlikte bu yola koyduğu için. Biz sizlerle burada sadece Şehitkamil için değil Büyükşehir Belediye Başkanımızla Gaziantep’i Tahmazoğlu Başkanımızla Şahinbey’i diğer belediye başkanlarımızla da Gaziantep’i karış karış gezeceğiz, Gaziantep’te yeniden AK Parti diyeceğiz. İl Başkanımızın emrinde ilçe başkanımızla kol kola, milletvekillerimizle beraber omuz omuza bu dava bugünden itibaren yeniden başlamıştır. Burası benim yuvamdır. Ben de bu yuvanın sizler gibi bir evladıyım. Bu yuvada birbirine ihanet etmek yok. Birbirine çamur atmak yok. Bu yuvada kardeşlik var. Birlik var beraberlik var. Bu mücadele bu ekiple kaldığı yerden devam edecek" dedi.

"KENDİSİNE HOŞ GELDİN DİYORUZ"

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise Umut Yılmaz’ın katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "14 Ağustos bizim için tarihi bir gündü. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Yılmaz, AK Parti’nin güçlü ve köklü çatısının altına katılarak hizmet yolculuğunu Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürme kararı almıştır. Önümüzdeki dönemde Gaziantep Şehitkamil için daha fazla yatırım, daha modern altyapı, daha güçlü sosyal hizmetler olacaktır. Umut Yılmaz’ın katılımı bu hedeflere ulaşma yolunda önemli bir güç değerli bir katkıdır. Kendisine hoş geldin diyoruz" şeklinde konuştu.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

